إطلاق نار في الأغوار وإسرائيل تكثف عمليات البحث
(وكالات)
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بلاغ أولي عن وقوع عملية إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار، مؤكدا أن جنودا من الجيش يجرون عملية تفتيش للقبض على المشتبه بهم، وذلك حسبما أفاد موقع "واينت" العبري.
وأطلقت سيارة عابرة عدة طلقات نارية، مما تسبب في حالة هلع لأحد المستوطنين، وذلك حسب ذكر موقع "واينت"، الذي أضاف أن تحقيق القوات الإسرائيلية لا يزال مستمر.
وتضررت إحدى السيارات جراء إطلاق النار، ذلك وفق "روسيا اليوم".
سوق مصراوى
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحقائب النسائية لعام 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتى 24%.. أفضل حفاضات أطفال مريحة ولا تسبب حساسيةتفاصيل
-
أفضل أنواع شيكولاته خالية من السكر للدايت والنباتيينتفاصيل
-
كيف تكسب قلب مواليد برج الأسد بسهولة؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: