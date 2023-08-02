إطلاق نار في الأغوار وإسرائيل تكثف عمليات البحث

(وكالات)



أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بلاغ أولي عن وقوع عملية إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار، مؤكدا أن جنودا من الجيش يجرون عملية تفتيش للقبض على المشتبه بهم، وذلك حسبما أفاد موقع "واينت" العبري.

وأطلقت سيارة عابرة عدة طلقات نارية، مما تسبب في حالة هلع لأحد المستوطنين، وذلك حسب ذكر موقع "واينت"، الذي أضاف أن تحقيق القوات الإسرائيلية لا يزال مستمر.

وتضررت إحدى السيارات جراء إطلاق النار، ذلك وفق "روسيا اليوم".