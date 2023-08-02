موجة حارة تضرب إسبانيا مجددا

مدريد - (د ب أ)

تتجه الموجة الحارة هذا الصيف للعودة إلى إسبانيا هذا الأسبوع، فيما ينتشر خطر حرائق الغابات عبر البحر المتوسط، من "الريفيرا" الفرنسية إلى الجزر اليونانية.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية في ملقة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إطلاق "إنذار أحمر" بشأن الحرارة للإقليم، طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية "إيميت"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وستجتاح الحرارة أيضا أجزاء من أراجون و مرسية وفالنسيا، قبل أن تتحرك إلى جنوب فرنسا وأجزاء من إيطاليا، في الأيام المقبلة.

واجتاحت موجات الحر نصف الكرة الشمالي هذا الصيف، لأن الوقود الأحفوري يرفع درجة حرارة الأرض، مما يتسبب في حدوث حرائق هائلة وفيضانات وعواصف عنيفة.

ويؤدي الطقس السيء إلى حدوث إجهاد في أنظمة الطاقة والنقل، بينما يهدد صحة وسبل عيش الملايين.