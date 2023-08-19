"إيكواس" تلتقي قائد المجلس العسكري في النيجر والرئيس بازوم مع تصاعد التوترات

نيامي - (د ب أ):

التقى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بحاكم النيجر الجديد عبد الرحمن تشياني، حسبما أعلن المجلس العسكري الذي وضعه في السلطة اليوم السبت.

وأضاف المجلس أن الوفد قام بعد ذلك بزيارة الرئيس المحتجز محمد بازوم. وكان تشيانى قد رفض فى السابق إجراء محادثات مع مجموعة "إيكواس".

ويأتي الاجتماع وسط توترات متزايدة في المنطقة. وأعلنت "إيكواس" استعدادها للتدخل العسكري بعد الانقلاب في النيجر، بعد أن حددت موعدا مستهدفا للانتشار لم يتم الإعلان عنه بعد.

ووضعت النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، استراتيجية دفاعية مع "إجراءات ملموسة" ردا على ذلك، إذا اختارت ما إيكواس "تصعيد الحرب"، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي النيجري.

وقال وزير دفاع بوركينا فاسو قسوم كوليبالي اليوم السبت بعد اجتماع لممثلي الدول الثلاث في العاصمة النيجرية نيامي "نحن مستعدون لهجوم".

ويحكم الجيش مالي وبوركينا فاسو، مثل النيجر، منذ انقلابين في بلديهما.

وفي استاد كرة القدم في نيامي اليوم السبت اصطف آلاف الشبان للانضمام إلى الجيش.

وأعلنت مجموعة إيكواس في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أن قواتها مستعدة للتدخل في النيجر "بمجرد إعطاء الأمر" في أعقاب الانقلاب الذي وقع قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. ولم يتم الإعلان عن موعد محدد للتدخل.

وقال مفوض إيكواس للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى إن جميع الخيارات بما في ذلك الحل الدبلوماسي لا تزال مطروحة على الطاولة. وتداول قادة عسكريون من تسع دول من أصل 15 دولة خلال اجتماع استمر يومين في أكرا عاصمة غانا.

وستتوجه بعثة من مجموعة إيكواس في البداية إلى النيجر، وفقا لموسى. وإذا فشل ذلك، ستلجأ الكتلة الإقليمية إلى الحل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وقال مفوض إيكواس إنه تم بالفعل تحديد موعد لعمل عسكري محتمل، لكن لا يمكن الكشف عنه علنا.