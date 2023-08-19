توفت بعد زفافها بأسبوع.. مأساة "عروس حائل" تتصدر مواقع التواصل في السعودية

وكالات:

تصدر خبر وفاة الفتاة بثينة شايع ناصر القباع، بعد زفافها بأسبوع واحد، مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وقالت صحيفة سبق السعودية، إن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة حائل، أطلقوا وسم "بثينة القباع"، التي رحلت بعد أسبوع واحد فقط من زفافها إثر سكتة قلبية، خلال شهر العسل في البوسنة.

وتفاعلت حسابات مع رحيل الفتاة الشابة بثينة، مغردين بالدعوة لها بالرحمة والمغفرة ولزوجها الشاب "عبداللطيف خالد مبارك العامر"، ولوالدها "شايع بن ناصر بن عثمان القباع".

وقال زوجها في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع إكس: "قدَّر الله وما شاء فعل.. إنني فقدت شخصاً غالياً.. الله يثبّتها عند السؤال".

وذكر الداعية محمد النونان؛ في تغريدة له ،أن الجميع فُجع بنبأ وفاة الشابة بثينة القبّاع؛ مقدماً تعازيه لوالدها شايع القبّاع؛ ولزوجها وأهلها وذويها، وشاطره في ذلك ناصر العمران.