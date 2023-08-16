إنقاذ 40 مهاجراً بعد غرق زورق كان على متنه 100 راكب
تونس - (بي بي سي)
تتجدد في وسط البحار مآسي المهاجرين على قوارب الموت.
فقد لقي العشرات من المهاجرين مصرعهم على متن قارب جرفته الأمواج قبالة الرأس الأخضر.
ونجا من الحادث حوالي أربعين شخصًا. ولايزال العدد الدقيق للضحايا غير مؤكد.
وبحسب الانباء انطلق القارب من السنغال قبل شهر وعلى متنه 100 شخص.
ويُعتقد أن السفينة كانت متوجهة إلى جزر الكناري الإسبانية ، وهي بوابة للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.
ويخاطر آلاف الأشخاص الذين يفرون من الفقر والحرب بحياتهم لعبور هذه النقطة كل عام، غالبًا في قوارب متواضعة أو زوارق يقودها مهربون.
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