تايوان: 469 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك

تايبيه - (د ب أ)

سجلت مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان أمس الثلاثاء 469 حالة إصابة محلية جديدة بحمى الضنك، من الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم أسبوعي، تم تسجيله هذا العام وأول حالات إصابة هذا العام في العاصمة تايبيه ومدينة "سين شو" ومقاطعة "تشانجوا".

وقال مدير المراكز، جو هونج-وي إنه تم تسجيل 469 حالة إصابة محلية جديدة بحمى الضنك، الأسبوع الماضي- 390 في مدينة تاينان و40 في مقاطعة يونلين و19 في مدينة "كاوهسيونج" و16 في مقاطعة "بينجتونج"، وحالة واحدة في كل من تايبيه وتاي شانج ومقاطعة "تشانجوا"، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه تم تسجيل إجمالي 1579 حالة إصابة محلية هذا العام، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تلك الفترة منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالات مكتسبة محليا في 11 مدينة ومقاطعة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات على مستوى العالم، بحمى الضنك بنحو 400 مليون حالة. وترى أن التقدير صعب لأن نحو 80٪ من المصابين لا يعانون من اية أعراض أو يعانون بالكاد من أعراض خفيفة فقط عندما يصابون لأول مرة ولا يذهبون إلى الأطباء على الإطلاق.

يشار إلى أنه في البداية كان الفيروس يسمى حمى كسر العظام لأنه يمكن أن يسبب ألما شديدا لأطراف الجسم.

وفي عام 2022، كان هناك 8ر2 مليون إصابة و 1280 حالة وفاة. ولا توجد أدوية لعلاج حمى الضنك، باستثناء تلك التي تخفض أثار الحمى.