الأمم المتحدة: ما يقرب من 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا

جنيف- (د ب أ)

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأكد التقرير مقتل 9444 مدنيا وإصابة 16 آلفا و 940 شخصا منذ أن شنت روسيا غزوا واسع النطاق على جارتها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كما قتل ما إجمالية 500 طفل.

ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الإحصاء ليس كاملا لأن البيانات غير متوفرة من العديد من المناطق.

وينطبق هذا بشكل خاص على مدن مثل ماريوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، التي احتلتها القوات الروسية بعد فترة طويلة من القتال العنيف ، مما يجعل الحصول على البيانات أصعب.وفي كييف أيضا، هناك مخاوف من أن يكون هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الأوكرانيين قد قتلوا أكثر مما هو مسجل رسميا.

ويظهر تقرير الأمم المتحدة، أن هناك المزيد من المدنيين قتلوا في الأشهر الأولى من الحرب. وفي ربيع وصيف عام 2023، قتل ما بين 170 و 180 مدنيا كل شهر.