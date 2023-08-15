روسيا تلوح باستخدام الذخائر العنقودية

كتبت- سلمى سمير:

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن روسيا قد تعيد النظر في قرار عدم استخدام الذخائر العنقودية بسبب انتهاك القانون الإنساني الدولي من قبل "نظام كييف"،

وأفادت تقارير استخباراتية سابقة أن روسيا قد استخدمت بالفعل الذخائر العنقودية خلال الحرب في أوكرانيا

ولفت شويجو خلال كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي انطلق اليوم أن واشنطن تتورط في جرائم حرب بتوريد كييف بالذخائر العنقودية، مشيرا إلى امتلاك روسيا للذخائر العنقودية أيضا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن بلاده حتى الآن ولأسباب إنسانية امتنعت عن استخدام تلك الذخائر، ملوحا بإمكانية النظر في قرار استخدامها.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سابقا أن موسكو استخدمت الذخائر العنقودية بكثافة، مما تسبب في مقتل العديد من المدنيين ووقوع إصابات خطيرة.