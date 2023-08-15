دمر 3 مباني.. لحظة انفجار في ولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

(وكالات)

توفي 4 أشخاص بينهم طفل إثر انفجار مجهول وقع في منزل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مما أدى لتدمير 3 مباني، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الانفجار، الذي مازالت أسبابه مجهولة حتى الآن، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 13 مبنى آخر.

ومن بين القتلى طفل و3 بالغين، وقال ريتش فيتزجيرالد، المدير التنفيذي في مقاطعة أليجيني: "هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي هذه المنطقة".

وأفاد ستيف إمبارلينا، نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليجيني، أن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سمح لهما بالخروج، بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة.التقطت كاميرا مراقبة لحظة وقوع الانفجار الهائل، الذي خلف كرة نارية ضخمة وهزة قوية.

ويخضع 57 من رجال الإطفاء للعلاج في الوقت الحالي، جراء إصابات خفيفة في مكان الحادث.

ونوه إمبارلينا أن وتيرة سير التحقيق ستكون بطيئة وطويلة، مع استمرار فحوصات الطب الشرعي لأشهر وربما سنوات، حسب تصريحاته.