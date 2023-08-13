اليابان: تعليق الحركة على جزء من خط القطارات السريعة بسبب إعصار

طوكيو - (د ب أ):

قالت شركة "سنترال جابان" اليابانية للسكك الحديدية اليوم الأحد إنها قررت إلغاء خدمات بين محطتي ناجويا وشين اوساكا على خط القطار فائق السرعة بين توكايدو شينكانسين طوال يوم بعد غد الثلاثاء مع اقتراب الإعصار القوي "لان" من اليابان ، وذلك حسبما ذكرت وكالة جيجى برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد .

وبالنسبة للقطاع بين محطة ناجويا في مقاطعة ايشي بوسط اليابان ومحطة طوكيو، سيتم تقليص خدمات توكايدو شينكانسين يوم الثلاثاء، مع تقليص عدد القطارات العاملة بشكل كبير، وفقا للشركة، المعروفة باسم "جيه ار توكاي".

وخلال الفترة بين يومي الاثنين والأربعاء، قالت "جيه ار توكاي" إنها لا تعتزم إلغاء الخدمات على الخط، ولكن هناك إمكانية لتعليق العمليات لوقت طويل في يوم واحد أو يومين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية قد حذرت من هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيارات طينية وفيضانات خلال عطلات "بون" الصيفية السنوية.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن هيئة الارصاد اليابانية القول اليوم الاثنين إن الإعصار "لان" يتحرك حاليا فوق جزيرة إزو ويقترب من شرق وغرب اليابان، حيث من المتوقع هطول أمطار في هذه المناطق ابتداء من غد الاثنين حتى بعد غد الثلاثاء.

ومع توقع العاصفة، قالت شركة ويست جابان للسكك الحديدية إنه ربما يتم إرجاء رحلات بالقطار أو إلغاؤها ابتداء من غد الاثنين.

وصباح اليوم كان الإعصار " لان" على بعد 380 كيلومترا جنوب جزيرة هاتشيجو، ويتحرك ببطء في اتجاه شمالي غربي.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار الأربعاء المقبل نحو الشمال عبر بحر اليابان.