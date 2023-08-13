فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
كوبنهاجن - (د ب أ):
قالت إدارة المياه والطاقة النرويجية اليوم الأحد إن منسوب المياه ربما بلغ ذروته في معظم الأماكن في النرويج بعد أيام من الفيضانات لكنه سيظل مرتفعا في البحيرات الداخلية الكبيرة لبضعة أيام أخرى.
وأضافت أن التطورات ستعتمد في نهاية المطاف على كمية الأمطار التي تهطل في الأيام القليلة المقبلة.
وقالت وزيرة العدل والتأهب إميلي إنجر ميل اليوم خلال زيارة لإحدى المناطق التي غمرتها الفيضانات إن الأمر لم ينته بعد. وأضافت أنه عندما تنحسر المياه، سيتعين على السكان الاستمرار في التعامل مع الدمار الناجم.
وتسببت عاصفة شديدة في فيضانات في العديد من الأماكن في جنوب النرويج قبل نحو أسبوع. ونتيجة لذلك ، فاضت مياه العديد من الأنهار على ضفافها وحدثت انهيارات أرضية في العديد من الأماكن.
وغمرت المياه عدة بلدات وطرق، في حين تم تسجيل آلاف من حالات وقوع الأضرار. وكان لا بد من إجلاء عدة آلاف من الأشخاص.
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