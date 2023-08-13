خبير روسي يتوقع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أكتوبر المقبل
موسكو - (د ب أ)
قال مدير الأبحاث في معهد ميتشنيكوف لبحوث اللقاحات والأمصال فيتالي زفيريف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إنه يتعين على الروس التأهب لزيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في أكتوبر المقبل.
وقال زفيريف "ستحدث بالتأكيد زيادة في عدد الحالات الخريف المقبل، لأن فيروس كورونا لم يختف. إنه يواصل الانتشار بين البشر، ولا يمكننا فعل شيء حيال ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضاف زفيريف أن جميع أمراض الجهاز التنفسي تزداد خلال فترة الخريف والشتاء.
وقال زفيريف "من المرجح أن نتوقع حدوث زيادة في عدد الحالات في أكتوبر المقبل تقريبا".
وأضاف الخبير الروسي، تعليقًا على المتحور الجديد لفيروس كورونا "إي جي-5"، والمعروف أيضا باسم إيريس، أنه "لا داعي للقلق بشكل خاص بشأنه".
وأضاف الخبير أنه لا يوجد فرق كبير بين إيريس والمتحورات السابقة لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
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