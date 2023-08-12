إعلان

BBC

الديوان الأميري الكويتي ينفي نقل أمير البلاد للمستشفى

10:41 م السبت 12 أغسطس 2023

الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

نفى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، صحة تعرض أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح لوعكة صحية أدخل على إثرها المستشفى.

وأكد الديوان الأميري الكويتي، في بيان مساء اليوم، أن العاهل الكويتي بخير وبصحة جيدة، وأنه لا صحة إطلاقًا لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.

وشدد على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.

سوق مصراوى

نواف الأحمد الجابر أمير الكويت الديوان الأميري الكويتي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

إعلامي سعودي يثير الجدل بحديثه عن الدوري المصري.. ورئيس رابطة الأندية يعلق