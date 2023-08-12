الديوان الأميري الكويتي ينفي نقل أمير البلاد للمستشفى



وكالات

نفى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، صحة تعرض أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح لوعكة صحية أدخل على إثرها المستشفى.

وأكد الديوان الأميري الكويتي، في بيان مساء اليوم، أن العاهل الكويتي بخير وبصحة جيدة، وأنه لا صحة إطلاقًا لما تناقلته وسائل تواصل عن تعرض أمير البلاد لعارض صحي طارئ أُدخل على إثره المستشفى.

وشدد على ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية.