رئيس الإمارات ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
أبوظبي - (د ب أ)
بحث الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.
وتبادل محمد بن زايد مع السوداني، وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وأهمية العمل على تعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم السبت.
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