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حريق في مخيم للنازحين السوريين بمدينة البقاع اللبنانية

11:59 ص السبت 12 أغسطس 2023

حريق

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بيروت-(د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأنّ "حريقًا شبّ في مخيم الياسمين للنازحين السوريين بمدينة بر الياس في البقاع .

ووفق ما أورده موقع "النشرة" اللبناني اليوم السبت، يتصاعد الدخان الأسود في المنطقة، وأتت النيران على عدد من الخيم .

وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.

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حريق السوريين بيروت مدينة البقاع اللبنانية

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