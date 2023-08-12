حريق في مخيم للنازحين السوريين بمدينة البقاع اللبنانية
بيروت-(د ب أ)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأنّ "حريقًا شبّ في مخيم الياسمين للنازحين السوريين بمدينة بر الياس في البقاع .
ووفق ما أورده موقع "النشرة" اللبناني اليوم السبت، يتصاعد الدخان الأسود في المنطقة، وأتت النيران على عدد من الخيم .
وأشار إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.
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