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BBC

أوكرانيا: صواريخ "كروز" لن تستخدم على الأراضي الروسية

10:42 م الجمعة 11 أغسطس 2023

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا

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كييف - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، إن بلاده لا تريد استخدام صواريخ كروز التي تطلبها من ألمانيا والولايات المتحدة على الأراضي الروسية.
ووصف الصواريخ بعيدة المدى بأنها "مهمة للغاية " وقال إن أوكرانيا طلبت من البلدين إرسال الصواريخ "في أسرع وقت ممكن".
وأكد كوليبا لبرلين وواشنطن أن الصواريخ "ستستخدم فقط داخل حدود [أوكرانيا].
وكتب على المنصة: " حصولنا على صواريخ أطول مدى، يؤدي إلى قصر أجل الحرب".

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