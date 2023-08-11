الخارجية الأمريكية: التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير
وكالات
قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرغ، اليوم الجمعة، إن التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير.
وقال سامويل وربيرغ، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية": "الموقف الأمريكي لم يتغير منذ بداية الصراع. واشنطن ترى أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا. والتدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير".
وأضاف ذات المتحدث: "واشنطن ما تزال ترى أن الفرصة مواتية للحل الدبلوماسي لأزمة النيجر.نحث الجيش في النيجر على الإفراج عن الرئيس الشرعي محمد بازوم".
وتابع: "نحن في تواصل مع إيكواس والاتحاد الإفريقي وفرنسا والأمم المتحدة. وسنستمر في التنسيق مع إيكواس، التي تفضل أيضا المسار الدبلوماسي".
وأكد ذات المسؤول، أن النيجر دولة تلعب دورا مهما في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين.
وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أمس الخميس، بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر.
قائلة إنها تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة.
وكان من المتوقع أن تبدأ إيكواس في تشكيل قوة قوامها آلاف الجنود بعد أن تحدى المجلس العسكري موعدا نهائيا محددا في السادس من أوت لإعادة بازوم إلى السلطة. وقال المجلس العسكري إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.
سوق مصراوى
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
مروحة وراوتر.. منتجات تعمل بالشحن عند انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل هارد خارجي وفلاش ميموري لحفظ ونقل البيانات بأسعار تبدأ من 69تفاصيل
-
تبدأ من 350 جنيها.. أسعار الباور بانك في الأسواق مع تخفيف الأحمالتفاصيل
-
أفضل وأحدث اكسسوارات لسيارتك في 2023 بأسعار تبدأ من 44 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: