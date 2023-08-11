وكالة إرنا: إيران بدأت إطلاق سراح سجناء أميركيين من سجن إيفين

وكالات

أعلنت وكالة إرنا الإيرانية، أنّ طهران بدأت في عملية إطلاق سراح سجناء سياسيين أمريكيين مزدوجي الجنسية من سجن إيفين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلنت اليوم الجمعة، أنها تابعت قضية الإيرانيين السجناء في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه "سيتم إطلاق سراحهم قريبا في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن"، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضافت الوزارة في بيان: "تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين (الأبرياء) بجدية، والذين تم اعتقالهم وسجنهم بشكل (غير قانوني) في الولايات المتحدة، على مدى السنوات الماضية، بتهم باطلة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية القاسية"، طبقا لـ(إرنا).

وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة"، حسبما أفاد البيان.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن "السجناء الأمريكيين الذين تشملهم عملية التبادل هذه لا يزالون موجودين في إيران".

وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، أكدت، في بيان، الخميس، أن إيران نقلت 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية.

وأضافت المتحدثة أنه "في حين أن هذه خطوة مشجعة، فإن هؤلاء المواطنين الأمريكيين - سياماك نمازي، ومراد طهباز، وعماد شرقي، وأمريكيين اثنين يرغبان في هذا الوقت في الإبقاء على وضعهما الخاص، ما كان ينبغي أبدا احتجازهم في المقام الأول"، وتابعت: "سنواصل مراقبة حالتهم عن كثب قدر الإمكان".

وأوضحت أن المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم في نهاية المطاف "مستمرة وحساسة".

كما تحدثت الخارجية الإيرانية في بيانها، الجمعة، عن "بدء عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، التي صادرتها الولايات المتحدة، بشكل غير قانوني، في كوريا الجنوبية لعدة سنوات".