الرئيس الإيفواري: حصلنا على الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في النيجر بأقرب وقت

وكالات:

أكد الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، أن بلاده حصلت على الضوء الأخضر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، للتدخل العسكري في النيجر بأقرب وقت ممكن، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع أزمة النيجر، بما فيها التدخل العسكري.

واجتمعت مجموعة إيكواس، اليوم الخميس، لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة في النيجر، في أعقاب انتهاء المهلة الممنوحة للمتمردين المنقلبين على الحكم.

وأكدت إيكواس، في بيان، أنه تم "الدعوة لتفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".

وأشارت إلى أن هناك رغبة لحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي، داعية الاتحاد الأفريقي لدعم القرارات التي تم اتخاذها.