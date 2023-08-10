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بعد التهديد بالتدخل العسكري ضد النيجر.. "إيكواس" تدعو لتفعيل القوة الاحتياطية فورا

07:16 م الخميس 10 أغسطس 2023

الأوضاع في النيجر

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وكالات:

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع أزمة النيجر، بما فيها التدخل العسكري.

واجتمعت مجموعة إيكواس، اليوم الخميس، لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة في النيجر، في أعقاب انتهاء المهلة الممنوحة للمتمردين المنقلبين على الحكم.

وأكدت إيكواس، في بيان، أنه تم "الدعوة لتفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".

وأشارت إلى أن هناك رغبة لحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي، داعية الاتحاد الأفريقي لدعم القرارات التي تم اتخاذها.

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