إلغاء مئات الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية بعد وصول الإعصار "خانون"



سول - (د ب أ)

ألغت السلطات الكورية الجنوبية نحو 450 رحلة جوية اليوم الخميس بسبب الإعصار خانون.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية بكوريا الجنوبية إن الإعصار خانون وصل إلى اليابسة على الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، كما أنه من المتوقع أن يمر فوق شبه الجزيرة بأكملها خلال اليوم، مما سوف يؤدي لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن سلطات المطار قالت إنه تم إلغاء 452 رحلة جوية من بين 2138 رحلة جوية مقررة اليوم ابتداء من الساعة الثامنة ونصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المسؤولون إن عدد الرحلات الملغاة قد يرتفع في ظل تقدم الإعصار.