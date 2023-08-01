استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس المحتلة
أ ش أ
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مقتضب - باستشهاد الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاما) برصاص الاحتلال شرق القدس.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الشاب المزارعة أطلق النار صوب مستوطنين عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم.
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