مقتل 17 عاملاً إثر سقوط رافعة بموقع بناء على طريق سريع غربي الهند

نيودلهي - (د ب ا)



أعلنت الشرطة الهندية أن 17 عاملاً لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بغرب البلاد إثر سقوط رافعة ضخمة في موقع بناء على طريق سريع.

ووقع الحادث في منطقة ثاني بولاية ماهارشترا في موقع إقامة جسر على طريق سريع قادم من مومباي، التي تقع على مسافة حوالي 70 كيلومترا.

ويضم القتلى خمسة مهندسيين، والباقي من العاملين.

وتستخدم فرق الإنقاذ من القطاع الوطني لمكافحة الكوارث وقطاع الإطفاء والشرطة رافعات لإزالة الحطام، وإنقاذ المحاصرين.

وذكرت صحيفة "إنديان اكسبريس" أن ثلاثة مصابين يتلقون العلاج بالمستشفى.