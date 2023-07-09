وزيرا خارجية تركيا وروسيا يبحثان هاتفيا صفقة الحبوب

موسكو - (د ب ا):

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الوضع حول "صفقة الحبوب" وآخر التطورات في أوكرانيا.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، وناقش الوزيران آخر التطورات في أوكرانيا، والوضع فيما يتعلق بصفقة الحبوب".

ومنعت روسيا تصدير الحبوب من أوكرانيا لعدة أشهر بعد غزوها في فبراير من العام الماضي. ثم تم التوصل، في منتصف عام 2022، إلى اتفاق بين الطرفين المتحاربين، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا. وبعد ذلك ، تم شحن الحبوب الأوكرانية مرة أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، تم تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين في منتصف مايو ،مصحوبا بمطالبة موسكو بتسهيل صادراتها الآن.

ومع اقتراب انتهاء صلاحية التمديد في منتصف يوليو الجاري، هددت روسيا بعدم تجديد الاتفاق.