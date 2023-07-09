سلوفاكيا: لن ننشر أسلحة نووية في المنطقة
(وكالات)
أعلن وزير الدفاع السلوفاكي مارتين سكلينار رفض بلاده نشر أسلحة نووية وسط أوروبا، مشيرا إلى أن براتيسلافا لا ترى أي أسباب تبرر ذلك.
وقال في حديث لصحيفة " برافادا إس كيه" السلوفاكية الإلكترونية: "لا نرى حاليا أي أسباب لنشر أسلحة نووية في المنطقة. وبروح مماثلة ردت الدول التي لديها بعض القدرات النووية بشكل تمهيدي على النداء البولندي. نوصي بسؤال السلطات البولندية عن سبب مطالبتها بنشر أسلحة نووية على أراضيها".
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده تسعى لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها ردا على نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.
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