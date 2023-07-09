خطر يهدد محطة زابوريجيا.. هل يعاد سيناريو فوكوشيما؟

(دويتشه فيله)

اتهمت كييف الجنود الروس بزرع متفجرات في وحدتين للطاقة في محطة زابوريجيا (زابوريجيا) للطاقة النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للتحقيق في هذه المزاعم. لكن إلى أي مدى قد يصل خطر الإشعاع نتيجة انفجار محتمل؟

في الأشهر القليلة الأولى من سيطرة القوات الروسية على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (زابوريجيا) ربيع عام 2022، أفاد مُشغل محطة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية أن الجيش الروسي قد قام بتفكيك وحدات الطاقة في المحطة. وبعد تعرض جدار سد خزان كاخوفكا المجاور في أوائل يونيو للتدمير- وتبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا - اتهمت كييف الجيش الروسي أيضاً بتعدين بركة تبريد في محطة الطاقة. ومؤخراً حذرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية من احتمال زرع الجنود الروس أيضاً "لأجسام تشبه العبوات الناسفة" في كتلتين من محطة الطاقة النووية. من جهة أخرى، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية يونيو الماضي، أنها لم تعثر على أي علامات لألغام أو متفجرات أخرى في محطة الطاقة النووية. ومن جانبه أيضاً أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن خبراء من الوكالة يحتاجون للوصول إلى مناطق أخرى من المفاعل النووي لإجراء تفتيش أكثر لاستبعاد احتمال زرع أجهزة متفجرة هناك.

ضعف نظام التبريد

وأكدت الخبيرة في مجال السلامة النووية، أولغا كوشارنا، أن التعدين في مناطق التبريد المهمة يشكل تهديداً مباشراً للمحطة النووية. و تلعب المياه في وحدة التبريد دوراً مهماً في ذلك. إذ يتم استخدامها في تبريد عناصر الوقود في المفاعلات حتى لا تذوب بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

ستة مفاعلات في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم تعمل منذ الخريف الماضي. خمسة منها في حالة إغلاق بارد. ويوضح دميترو هومينيوك، من مركز الأمان النووي والإشعاعي في أوكرانيا أنه لا يزال يتعين تبريد المفاعلات لأن عناصر الوقود تستمر في إطلاق الحرارة، لكن اليماه لم تعد قادرة على التبخر. ولكن إذا تم تدمير نظام التبريد واستنزاف المياه، وفق الخبراء، فقد يقع حادث بعد ثمانية أيام. والمفاعل السادس ما يزال في حالة توقف ساخن، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد طلبت بالفعل إغلاقه البارد قبل أربعة أسابيع. هنا يمكن أن تصل درجة حرارة مياه التبريد إلى 280 درجة و تتبخر بسرعة في حالة حدوث تسرب. ويؤكد الخبراء أنه سيكون أمامهم 27 ساعة فقط من أجل منع الإشعاع من التسرب. وتقول أولغا كوشارنا: "أعتقد أن كل هذا - كل هذا الابتزاز والتهديدات - يحدث بهدف وقف الهجوم المضاد للجيش الأوكراني في هذه المنطقة".

سيناريو فوكوشيما في زابوريجيا؟

يقول الخبراء إن حدوث انفجار في أي جزء من نظام التبريد في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، يمكن أن يؤدي إلى تكرار سيناريو يشبه كارثة فوكوشيما. في عام 2011 إثر الزلزال وما تلاه من فيضانات تسونامي، توقف تبريد ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان. أدى ذلك إلى انهيار قلب المفاعل وإطلاق الإشعاع النووي. ويوضح مارك زيلزنياك، الأستاذ في معهد جامعة فوكوشيما: "تم إنشاء منطقة إخلاء بعدها، واضطر الناس مغادرة المنطقة. ولكن بعد ثلاث سنوات، بسبب انخفاض مستويات الإشعاع، عادوا والآن لم يتبق سوى ثلث تلك المنطقة". لكن زيلزنياك يرى أن الخطر المحتمل في زابوريجيا، أصغر من ما حدث في فوكوشيما: "لن تكون هناك كارثة إشعاعية لأن اليود المشع لا يمكن إطلاقه في وحدة مغلقة"، يؤكد الخبير وينصح بعدم بث الذعر في النفوس وعدم شراء أقراص يوديد البوتاسيوم، التي تحمي الغدة الدرقية من تسرب اليود المشع.

نشر مركز الأمان النووي والإشعاعي في أوكرانيا سيناريوهين للحادث المحتمل في محطة الطاقة النووية. في السيناريو الأول، يتوقع أن يحافظ الغلاف الواقي للمفاعل على سماكة متر واحد كما هو ولا يذوب ويقتصر التأثير على المعدات الموجودة خلفه. يمكن أن يحدث هذا في حالة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام أو تلف نظام التبريد. ووفق الخبراء، في مثل هذا السيناريو، ستتعرض منطقة 2.5 كيلومتر حول محطة الطاقة النووية للإشعاع. وفي بيان صادر عن المركز: "سيؤثر هذا بشكل أساسي فقط على العاملين في محطة الطاقة. في هذه الحالة ، يجب على الناس البقاء خارج منطقة الحماية فقط. الوقاية من اليوداليود المشع ليست ضرورية".

السيناريو الآخر هو حدوث تلف في قلب المفاعل. ويوضح المركز "في هذا السيناريو ، سيؤثر التعرض للإشعاع على مساحة أكبر ويكون له عواقب أسوأ. تعتمد منطقة التلوث على الظروف الجوية".

وفق إيفان كوفاليتس، خبير المعلوماتية البيئية من الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، يمكن أن تتأثر منطقة تصل إلى 20 كيلومترًا حول محطة الطاقة بعواقب وخيمة، اعتمادًا على قوة الرياح واتجاهها. وأضاف الخبير "في هذه الحالة، يتوجب إجلاء الناس بشكل فوري". ولكن حتى في المناطق التي تبعد عن محطة توليد الكهرباء بمسافة تصل إلى 550 كيلومتراً، يمكنها التأثر بعواقب معينة على صحة الناس. وقال كوفاليتس "لكن في مثل هذه المسافات، لا توجد حاجة لإجراءات مضادة فورية أو إخلاء".