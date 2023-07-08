أربعة قتلى في قصف شنه الحوثيون على موقع للجيش اليمني جنوب غربي البلاد
صنعاء - (د ب أ):
سقط قتلى وجرحى عسكريون، اليوم السبت، بهجوم بطائرتين مسيرتين، استهدفتا تجمعا للجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها، في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.
وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "ميليشيا الحوثي هاجمت بطائرتين مسيرتين تجمعا للجيش في منطقة الضباب غربي تعز".
وأسفر الهجوم، وفقاً للمصدر، عن مقتل أربعة جنود بينهم ضابط، وأصيب نحو عشرة آخرون ثلاثة منهم بحالة حرجة جرى نقلهم إلى مستشفى الثورة.
ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.
يأتي ذلك رغم تواصل حالة التهدئة العسكرية في معظم الجبهات وسط مساع دولية وأممية مستمرة لحل أزمة اليمن المستمرة منذ نحو تسع سنوات.
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