أوكرانيا: تعهدنا بعدم استخدام الذخائر العنقودية إلا على أراضينا

وكالات

علق وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على قرار الولايات المتحدة إرسال ذخائر عنقودية إلى كييف، قائلا "إن ذلك سيساعد في نزع احتلال الأراضي الأوكرانية، متعهدا بعدم استخدام الذخائر في روسيا".

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني، أن الذخائر ستساعد في إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين، مضيفًا أن أوكرانيا ستحتفظ بسجل صارم لاستخدامها وستتبادل المعلومات مع شركائها.

وكتب ريزنيكوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "موقفنا بسيط نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتًا وإنقاذ حياة شعبنا، وأوكرانيا ستستخدم هذه الذخائر فقط لإنهاء احتلال أراضينا المعترف بها دوليًا، ولن يتم استخدام هذه الذخائر في الأراضي المعترف بها رسميا لروسيا".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

والذخائر العنقودية محظورة من قبل أكثر من 100 دولة، حيث إنها تتكون من أعداد كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، وتلك التي لا تنفجر تشكل خطرا لعقود.

واختلف المشرعون الديمقراطيون بالولايات المتحدة، عن الرئيس جو بايدن بشأن القرار المثير للجدل بإرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، مشيرين إلى أن توفير الأسلحة التي تحظرها أكثر من 120 دولة، يجعل الولايات المتحدة تتنازل عن الأرضية الأخلاقية العالية، وهو ما سيؤدي إلى قتل المدنيين بشكل عشوائي، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.