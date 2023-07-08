اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم

وكالات



حلّق طيران الجيش السوداني بشكل مكثف، السبت، في سماء الخرطوم، وذلك بعد ليلة شهدت قتالا عنيفا بين الطرفين في العاصمة، مع وجود أنباء حول اندلاع اشتباكات قوية بين الجيش السوداني وقوات الدعم.

ووفقا لما نشرته العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها، أنّ الجيش السوداني يقصف تمركزات عسكرية للدعم السريع شرقي الخرطوم.

وكان الجيش السوداني قد شن الجمعة غارات جوية عنيفة علي مواقع الدعم السريع في أجزاء متفرقة تركزت شمال خرطوم بحري بمحيط جسر الحلفايا والدائرة الطبية للدعم السريع بمحيط جسر شمبات، وأحياء المعمورة واركويت شرقي الخرطوم.

وامتد القصف إلى شرقي أم درمان، حيث شهد مبنى الإذاعة والتلفزيون قصفا جويا ومدفعيا عنيفا.

وبحسب شهود عيان، تطوّق قوات العمل الخاص بالجيش السوداني مبنى الإذاعة والتلفزيون وتتقدم في أجزاء واسعة في أم درمان.

وفي غربي الخرطوم، أفاد شهود عيون بانتشار كثيف للجيش بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات، الذي لا يزال يشهد مواجهات عنيفة بين طرفي الحرب.