روسيا وأوكرانيا تتبادلان إجمالي 90 أسيرا

كييف/ موسكو - (د ب أ):

تبادلت روسيا وأوكرانيا أسرى الحرب مجددا، بواقع 45 أسيرا من كل طرف.

وأعلن أندريه يرماك، مديرمكتب الرئاسة في كييف عبر تطبيق تليجرام، أن الأسرى من الجانب الأوكراني كانوا جنودا وأفرادا من الحرس الوطني قوات الدفاع المدني.

وأكدت وزارة الدفاع في موسكو استعادة 45 جنديا روسيا من الأسر في أوكرانيا.

وفضلا عن ذلك، سلم الجانب الروسي طفلين إلى والديهما الأوكرانيين.

وتتهم كييف الكرملين بـ "خطف" آلاف القصر من المناطق التي تحتلها موسكو في جنوب وشرق أوكرانيا، ونقلتهم إلى روسيا، وتم عرض بعضهم للتبني. ولذلك أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الروسي فلاديديمر بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا- بيلوفا.

وبحسب مصادر أوكرانية، هذه هي عملية التبادل السابعة والأربعين. وعاد إجمالي نحو 2600 أوكراني من الأسر في روسيا.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل انطلق منذ ما يربو على 16 شهرا. ورغم انقطاع التواصل على جميع المستويات الدبلوماسية تقريبا بعدما تم تعليق المفاوضات بشأن التوصل لحل سلمي الربيع الماضي، تواصل كييف وموسكو في تبادل أسرى الحرب وجثامين القتلى بصورة دورية.