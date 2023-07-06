إعلام عبري: هجمات جوية إسرائيلية استهدفت دمشق

(وكالات)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجمات على العاصمة السورية دمشق الليلة الماضية، وأن الدفاعات الجوية السورية لم تعمل.

وقالت صحيفة "معاريف" إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم الليلة أهدافا قرب العاصمة السورية دمشق. لم يتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للجيش السوري، ربما بسبب مناورة للجيش الروسي".

وذكرت "صحيفة يدعيوت أحرنوت" العبرية أنه "للمرة الثانية خلال أسبوع هاجم الجيش الإسرائيلي مستودعات أسلحة إيرانية متطورة في سوريا ".

وبينت الصحيفة أنه "في بداية الأسبوع، تم إطلاق صاروخ سوري مضاد للطائرات خلال هجوم إسرائيلي، وانفجر في الهواء وسقطت بقاياه في رهط - على بعد حوالي 400 كيلومتر من مكان الإطلاق. وأدى سقوط الصاروخ إلى دوي انفجار قوي سمع في وسط وجنوب البلاد".