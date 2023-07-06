الطيران العراقي: قصف هدفا مهما لداعش في ديالى

بغداد - ( د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في ديالى شمال شرقي بغداد.

وقالت خلية الإعلام ، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، "يوماً بعد آخر يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعات الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات، إذ تمكن جهاز الأمن الوطني و بتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".

وأضاف أن" طائرات "إف 16" نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة ديالى لاستهداف هذا المكان، وفي الساعة الخامسة خرجت قوة من لواء 21 شرطة اتحادية ومفارز الأمن الوطني بالقطاع لتفتيش مكان الضربة وعثرت على جثتين وبندقيتين M16، ومسدس وقنبلة يدوية".

وأشارت إلى مواصلة "دك أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم وستبقى القطعات الأمنية هي الأمان لشعبها الأبي".