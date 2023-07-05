إعلان

BBC

البيت الأبيض: المنطقة التي عُثر فيها على الكوكايين يزورها السياح

11:16 م الأربعاء 05 يوليه 2023

البيت الأبيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري ترميم البنية التحتية للمدنيين بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير، على حادثة العثور على الكوكايين في مكتبة البيت الأبيض يوم الأحد، أن المنطقة التي عُثر فيها على الكوكايين بالجناح الغربي للبيت الأبيض يزورها العديد من السياح.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الخدمة السرية تحقق في اكتشاف كوكايين بالمبنى والرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بذلك.

كما أكدت كارين جون بيير، أن الولايات المتحدة تراقب التطورات بشأن محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

سوق مصراوى

البيت الأبيض كارين جون بيير العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين الكوكايين جو بايدن الولايات المتحدة محطة زابوروجيا النووية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market