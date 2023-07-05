بسبب محطة زابوروجيا النووية.. أوكرانيا تصف رئيس الوكالة الدولية بـ"غير الكفء"

كييف - (د ب أ)

انتقد ميخايلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي على خلفية تعامله مع الوضع الحرج لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال بودولياك " هذا الرجل غير كفء على الإطلاق في إدارة الخطر الرئيسي" في إشارة إلى رفائيل جروسي.

وقال بودولياك للتلفزيون الأوكراني مساء أمس الثلاثاء إن الوكالة " لديها نفوذ" على روسيا. وأضاف أن ممارسة ضغط على شركة روساتوم كان يمكن أن يؤدي لانسحاب روسي والتطهير من الألغام.

وتحدث بودولياك عن " عرض هزلي" وأشار إلى جروسي بأنه " ذلك الشخص الهزلي".

وقال جروسي في فيينا مساء أمس الثلاثاء إن محطة زابوريجيا فقدت مجددا صلتها بخط الطاقة الرئيسي الخارجي ، وبذلك تعتمد على الإمدادات البديلة المخزنة من خلال خط أقل قوة.

وقالت الوكالة " لم يتضح على الفور سبب انقطاع الكهرباء أو إلى متى سوف يستمر ذلك". وأضافت أن هناك حاجة للكهرباء، على سبيل المثال، لضخ مياه تبريد للمحطة.

وأوضح جروسي" هذه المرة تمكنت المحطة من تجنب خسارة كاملة لجميع إمدادات الكهرباء الخارجية، وهو ما حدث بالفعل عدة مرات خلال الصراع، ولكن آخر انقطاع لخط الكهرباء يوضح مجددا الوضع غير المستقر لسلامة النووية في المحطة".

وتحذر موسكو وكييف على السواء من احتمالية تعرض المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا لهجوم وشيك من جانب الطرف الآخر.