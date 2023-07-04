ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين إلى 13 شهيدًا

وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت فلسطينيا استشهد مساء اليوم الثلاثاء، خلال العملية الإسرائيلية ضد جنين ومخيمها، مشيرا إلى أن "عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 13".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "إن الجيش ضرب خلية مسلحة شكلت تهديدا لقوات الأمن عندما غادرت مخيم جنين للاجئين".

وأضاف، أن طائرة تابعة للجيش هاجمت مجموعة مسلحة كانت متمركزة في مقبرة على أطراف مدينة جنين.

وصرح بأن المسلحين شكلوا خطرا على قوات الأمن عند مغادرتهم المخيم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد مواطن جراء عدوان الاحتلال على جنين، ما يرفع عدد الشهداء إلى 12 شهيداً.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

واستمرت الاشتباكات بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين لليوم التالي على التوالي، في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، لتكون هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية أمس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.