المرصد: مقتل أسرة كاملة في قصف صاروخي على ريف حلب

دمشق - ( د ب أ )

لقي أربعة سوريين، بينهم أم وطفلتان، في قصف بقذيفة صاروخية على بلدة أورم الكبرى بريف حلب.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم الثلاثاء ، جاء ذلك "جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على بلدة أورم الكبرى بريف حلب" .

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "عائلة كاملة مؤلفة من أربعة أفراد هم الأب والأم وطفلتان قتلوا جراء سقوط قذائف على منزلهم إثر قصف مدفعي لفصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، أمس، على بلدة أورم الكبرى ضمن مناطق سيطرة قوات النظام في ريف حلب الغربي".

وطبقا للمرصد ، شهدت منطقة خفض التصعيد ، التي تخضع لتفاهمات تركيا وروسيا في ساعات الصباح الأولى، قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات النظام وفصائل المعارضة حيث قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وقرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الغربي.

واستهدفت فصائل المعارضة مواقع قوات النظام في الدار الكبيرة والملاجة بريف إدلب الجنوبي، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين باستهدافات برية وجوية من قبل فصائل المعارضة على مناطق نفوذ النظام قرب منطقة خفض التصعيد إلى 10 خلال عام 2023 .