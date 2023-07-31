الصحة العالمية: الجهود الرامية للحد من استخدام التبغ تحرز تقدمًا

جنيف - (د ب ا)

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد اليوم الاثنين إن جهود الصحة العامة الرامية للحد من استخدام التبغ في أنحاء العالم تحرز تقدما، حيث يتزايد عدد الدول التي تتخذ إجراءات ضد التدخين.

ويوجد الآن 6ر5 مليار شخص يعيشون في دول قامت بتنفيذ أحد الإجراءات التي أوصت بها المنظمة على الأقل لحماية غير المدخنين، وذلك وفقا لأحدث تقرير أصدرته المنظمة بشأن وباء التبغ.

ومع ذلك، انتقدت المنظمة بعض الدول لعدم اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من استخدام التبغ وفرض القواعد الحالية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 8 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب استخدام التبغ، معظمهم في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل.

كما أن تدخين التبغ له تداعيات خطيرة على غير المدخنين، وفقا للمنظمة. وأرجعت المنظمة 2ر1 مليون حالة وفاة سنويا، بينهم 65 ألف طفل، للتدخين السلبي.

وقال رودجير كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة إن إجراءات الوقاية من التدخين الفعالة سوف تضمن إصابة عدد أقل بالسرطان والأمراض القلبية ومشاكل التنفس، التي تأتي جميعها نتيجة للتدخين.

وأضاف كريش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن ألمانيا ضمن الدول التي تسبب " قلقا كبيرا" لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار كريش إلى أن حظر التدخين في الأماكن المغلقة في ألمانيا متناقض، كما أنه لا يتم تطبيق الحظر على إعلانات التبغ بصورة جيدة، وأيضا لم تكن أحدث ارتفاعات لاسعار منتجات التبغ كافية وجعلت المنتجات أرخص في ظل التضخم.

وقال كريش، وهو من غرب ألمانيا" لا نفهم لماذا يتراخى الساسة في ألمانيا في تطبيق إجراءات الحد من التبغ".