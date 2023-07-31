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وزيرا الدفاع السعودي والياباني يبحثان التعاون العسكري

04:09 م الإثنين 31 يوليه 2023

وزير الدفاع السعودي

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الرياض - ( د ب أ )

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، اليوم الاثنين، التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وقال بيان رسمي اليوم إن الأمير خالد التقى خلال زيارته إلى اليابان الوزير هامادا.

وقال الأمير خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سعدت خلال زيارتي لليابان، بلقاء وزير الدفاع الياباني، واستعرضنا علاقات الصداقة التي تجمع بلدينا".

وأضاف: "بحثنا أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

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وزير الدفاع السعودي ياسوكازو هامادا الأمير خالد بن سلمان اليابان

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