الرئيس العراقي يدعو إلى حل المسائل العالقة مع الكويت

بغداد - (د ب أ):

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد إلى التنسيق المشترك والعمل معاً لإيجاد تفاهمات مُرضية بشأن المسائل العالقة بين العراق والكويت، والوصول إلى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر.

وأكد الرئيس العراقي خلال أستقباله وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الصباح إلى " أهمية توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون البنّاء وبما يحقق المصالح المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة"، حسب بيان للرئاسة العراقية.

وقال "نحن مهتمون بإنجاح جميع المساعي الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار اللازمين لمواصلة العمل والبناء".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن سروره للإنجازات التي تحققت في العراق، وثقته في وصول العراق إلى بر الأمان والاستقرار والرفاهية.

وقال " أن المحادثات مع وزارة الخارجية كانت مثمرة، وعلاقاتنا متينة وقوية وستكون أفضل وستشهد إنجازات كبيرة".

وأضاف أن "العلاقات التي تجمع البلدين تأريخية ونتطلّع إلى تعزيزها في مختلف المجالات ".