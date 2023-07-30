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BBC

بوتين يشيد بالقوة العسكرية لأسطول بلاده

01:07 م الأحد 30 يوليه 2023

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (بي بي سي)

امتدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة أسطول بلاده خلال الاحتفال بيوم البحرية في سان بطرسبرج.

وتحدث بوتين من على متن قارب بينما كان يتفقد السفن الحربية المصطفة على طول الساحل الروسي.

جاء ذلك في أعقاب استضافة رؤساء أربع دول أفريقية قريبة بشكل خاص من روسيا وهم بوركينا فاسو والكونغو برازافيل ومالي وإريتريا، حيث حضروا القمة الروسية -الأفريقية المنعقدة فى سان بطرسبرج.

وعبر بوتين عن فخره بصعود القوة البحرية الروسية قائلاً إن بلاده استقبلت هذا العام وحده ثلاثين سفينة جديدة.

لكن العديد من المراقبين يتذكرون غرق موسكفا - أهم سفينة بحرية روسية - في البحر الأسود، خلال الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.

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فلاديمير بوتين القوة العسكرية الروسية الاحتفال بيوم البحرية

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