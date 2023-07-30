بوتين يشيد بالقوة العسكرية لأسطول بلاده

موسكو - (بي بي سي)

امتدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوة أسطول بلاده خلال الاحتفال بيوم البحرية في سان بطرسبرج.

وتحدث بوتين من على متن قارب بينما كان يتفقد السفن الحربية المصطفة على طول الساحل الروسي.

جاء ذلك في أعقاب استضافة رؤساء أربع دول أفريقية قريبة بشكل خاص من روسيا وهم بوركينا فاسو والكونغو برازافيل ومالي وإريتريا، حيث حضروا القمة الروسية -الأفريقية المنعقدة فى سان بطرسبرج.

وعبر بوتين عن فخره بصعود القوة البحرية الروسية قائلاً إن بلاده استقبلت هذا العام وحده ثلاثين سفينة جديدة.

لكن العديد من المراقبين يتذكرون غرق موسكفا - أهم سفينة بحرية روسية - في البحر الأسود، خلال الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.