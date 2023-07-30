لبنان :هدوء حذر في مخيم للاجئين الفلسطينيين بعد توتر أمني تخلله سقوط جرحى
بيروت - ( د ب أ )
يسود هدوء حذر مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا بجنوب لبنان بعد توتر أمني تخلله سقوط جرحى بينهم طفلتان ليل السبت/الأحد .
ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، شهد مخيم عين الحلوة ليلة أمس توتراً أمنياً رافقه انتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات ، اثر اطلاق النار من الملقب بـ "الصومالي" على ناشط إسلامي عند سوق الخضار، وسط المخيم ، ما أدى إلى إصابته بقدمه.
وأعقب العملية إطلاق رشقات من أسلحة رشاشة متوسطة، وقنابل يدوية وانفجار قذائف صاروخية، سجل خلالها سقوط عدد من الجرحى بينهم طفلتان نقلوا إلى مستشفى النداء الإنساني بالمخيم للمعالجة .
ورافقت أجواء التوتر حركة نزوح لعدد من العائلات في اتجاه منطقة الفيلات المجاورة ، كما أجريت اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
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