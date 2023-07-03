نتائج المرحلة الثالثة من تجارب عقار سرطان الرئة تدفع أسهم استرازينيكا للانخفاض

لندن - (د ب أ):

تراجعت اسهم شركة استرازينيكا البريطانية العملاقة للأدوية بنسبة تجاوزت 8% اليوم الاثنين بعدما أعلنت الشركة عن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب عقار سرطان الرئة "تروبيون- لانج01" المصنوع من مادة "داتوبوتاماب ديروكستيكان" ويستخدم في حالات المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتقدمة.

ويتم تطوير مادة داتوبوتاماب ديروكستيكان بواسطة استرازينيكا بالاشتراك مع شركة دايتشي سانكيو اليابانية.

وتم تصميم العقار باستخدام تقنية (دي إكس دي ايه دي سي" الخاصة بشركة دايتشي سانكيو. وفي التجربة، حقق ديتوبوتاماب ديروكستكان نتائج ملمومسة لناحية الإحصائية في الإبقاء على حياة المرضى.

وأظهر العقار تحسنا ملحوظا لدى المرضى من الناحية الإحصائية، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي، في إطار دراسة عالية المستوى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن شركة الادوية البريطانية القول، اليوم الإثنين، إن الدواء ساعد المرضى الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة على العيش لفترة أطول، بدون أن تتفاقم حالتهم، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي.

ولم توضح شركة "أسترازينيكا" مدة الفترة الاطول التي يعيشها المرضى بشكل عام، فيما تستمر التجربة لأن البيانات لم تكتمل بصورة نهائية بعد.