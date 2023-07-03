حزب الله يدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين بالضفة الغربية

بيروت - (د ب أ)

أدان " حزب الله" في بيان، اليوم الإثنين، الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وأشاد بتصدي فصائل المقاومة لتلك الاعتداءات.

وأدان "حزب الله" في بيانه "العدوان الصهيوني المتجدد على مخيم جنين وترويع المواطنين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وأعمال القتل والاعتقال التعسفية والإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال بحقهم في ظل صمت عالمي وعربي يشجع العدو على التمادي بأعماله الإرهابية الخطرة".

وأشاد حزب الله "بالتصدي البطولي لفصائل المقاومة وأبناء المخيم البواسل الذين يواجهون قوات الاحتلال بكل شجاعة وثبات، موقعين الخسائر في قوات نخبته وآلته الحربي".

وأضاف البيان "لقد أثبت المجاهدون الفلسطينيون مرة جديدة يقظتهم وقدرتهم على الوقوف بوجه غطرسة العدو وإفشال أهدافه رغم زجه بقوات النخبة واستخدامه أكثر الأسلحة تطورا وفتكاً، وستكشف نتائج هذه المعركة حماقة هذا العدو وفهمه الخاطئ لإرادة شعبنا الفلسطيني المقاوم الذي يملك القوة والعزيمة ولديه الكثير من الخيارات والوسائل التي ستجعل العدو يندم على فعلته".

وقال "إننا في حزب الله إذ نتقدم من شعبنا الفلسطيني العزيز وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبطال ونسأل الله تعالى العافية للجرحى، نؤكد وقوفنا ودعمنا المطلق إلى جانبهم في كل الخيارات التي يرونها مناسبة لردع العدو وحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته".

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 50 آخرين وصفت حالة 10 منهم بالخطيرة منذ ساعات فجر اليوم في مخيم جنين للاجئين في ظل عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي تعد الأعنف منذ 20 عاما.