ليبيا: ضبط 20 طفلًا مصريًا حاولوا الهجرة لإيطاليا بطريق غير شرعي- فيديو

كتب - إسلام عمار:

ضبطت السلطات الليبية مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.

وحسب مقطع فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية لموقع "ليبيا 24" تبين أن الـ20 طفلا يقيمون بقرية في محافظة الشرقية جرى احتجازهم ضمن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، بلغ عددهم 250 مهاجرًا، ما بين مصريين وآخرين ينتمون إلى دول آسيوية.

وأوضحت عملية الضبط، حسب مقطع الفيديو المصور، أن هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 16 عامًا اتفقوا مع أشخاص على دفعهم مبالغ مالية ما بين 130 إلى 140 ألف جنيه نظير تسفيرهم بنظام الهجرة غير الشرعية إلى دولة إيطاليا عن طريق البحر المتوسط، قبل ضبطهم في ليبيا.

وكشفت السلطات الليبية أنه تم ضبطهم في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا. وأن الأطفال وصلوا ليبيا قبل 3 شهور، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام.

وأكدت مصادر أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية.

كان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون.