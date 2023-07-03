زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب غربي إندونيسيا

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة إقليم بابوا الإندونيسي جنوب غرب البلاد، اليوم الإثنين.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا فإن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة، وليس من المحتمل حدوث موجات مد تسونامي.

ولم تتحدث الأنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 135 كيلومترا جنوب غرب منطقة أبيبورا، بمدينة جايابورا، عاصمة إقليم بابوا.

وتقع إندونيسيا على جانبي ما يسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة للزلازل.