العدوان على جنين.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي واسع

كتب- وكالات:

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في هجوم بري وجوي واسع شنته إسرائيل لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما يجري في جنين بأنه "جريمة حرب ضد شعبنا (الفلسطيني) الأعزل".

وقالت الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين استشهدوا بنيران إسرائيلية في جنين والبيرة و27 جريحاً بينهم 7 في حالة خطيرة.

فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل 7 فلسطينيين خلال العملية، بحسب ما نقلت "جيروزاليم بوست".

وقال مسؤول إسرائيلي إن عملية جنين قد تمتد لمناطق أخرى في شمال الضفة الغربية.

في حين أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه لا يستطيع دخول جنين لإسعاف الجرحى بعدما جرفت إسرائيل شوارعها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم اعتقلوا عشرات الفلسطينيين في مخيم جنين. ومشطوا عدداً من المنازل في إطار العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل منذ مساء أمس.

وقال مراسل العربية/الحدث إن إسرائيل دفعت اليوم الاثنين، بمزيد من التعزيزات باتجاه مدينة ومخيم جنين في عملية عسكرية واسعة.

وأضاف نقلاً عن شهود عيان بوجود عدد من الدبابات في سهل المقيبلة قرب جنين، مشيراً إلى أن نحو 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال 15 فلسطينيا خلال مداهمات جنين. فيما تحدثت تقارير فلسطينية عن غارة إسرائيلية استهدفت مسرح الحرية في مخيم جنين.