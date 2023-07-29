العراق تعلن توقف المنظومة الكهربائية بسبب حريق في البصرة

بغداد- (د ب أ)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تعرض المنظومة الكهربائية اليوم السبت، في الساعة لانطفاء تام، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الحادث أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

ووفق البيان، جاري العمل وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات، على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.