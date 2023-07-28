الديوان الملكي يعلن وفاة مستشار العاهل السعودي

وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وأصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا قائلاً:

" بيان من الديوان الملكي، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"