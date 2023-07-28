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الديوان الملكي يعلن وفاة مستشار العاهل السعودي

07:46 م الجمعة 28 يوليه 2023

الديوان الملكي السعودي

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وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وأصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا قائلاً:

" بيان من الديوان الملكي، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"

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الديوان الملكي السعودي وفاة مستشار العاهل السعودي تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين

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