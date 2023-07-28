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حرائق الغابات.. الدفاع المدني التونسي يعلن السيطرة على المناطق المتضررة

06:47 م الجمعة 28 يوليه 2023

حرائق الغابات في تونس

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تونس - (بي بي سي)

سيطرت فرق الدفاع المدني في تونس على حرائق الغابات التي انتشرت في خمس ولايات في الأيام القليلة الماضية.

والتهمت النيران ألف هكتار من الغابات في ولاية جندوبة الشمالية الغربية. ولاتزال فرق الإطفاء في حالة تأهب تخوفا من تجدد النيران.

وشهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط أسبوعاً من الحرائق التي فاقمت من حدتها الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خلال الشهر الحالي الذي اعتبر الأشد قسوة في تاريخ الكوكب.

ففي اليونان، حاولت خدمات الطوارئ منع اندلاع حريق جديد في المنطقة الوسطى من مغنيسيا.

وتسببت الحرائق هناك في انفجارات في مستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية في بلدة نيا أغيالوس يوم الخميس.

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