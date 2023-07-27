"النار لا تزال مشتعلة".. خفر السواحل الهولندي لمصراوي: "لا توجد معلومة مؤكدة بشأن حريق سفينة الشحن"



كتبت- سارة أبو شادي

لليوم الثالث على التوالي لا تزال النيران مشتعلة بسفينة شحن محملة بالسيارات قبالة الساحل الهولندي، فيما ينتظر رجال الإطفاء وطواقم الإنقاذ أن تهدأ ألسنة اللهب قبل محاولة الصعود على متن السفينة.

واندلع حريق كبير في السفينة فريمانتل هايواي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، المسجلة في بنما ويبلغ طولها 199 مترا،على بعد حوالي 27 كيلومترًا (17 ميلاً) شمال جزيرة أميلاند الهولندية، كانت تحمل على متنها نحو 3 آلاف سيارة منها نحو 25 سيارة كهربائية، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

السفينة التي اشتعلت فيها النيران خرجت من ميناء بريمرهافن في ألمانيا متوجهة إلى ميناء بورسعيد ثم ستنطلق إلى وجهتها الآخيرة في سنغافورة، حسبما نشرتا واشنطن بوست وفرانس برس نقلا عن شركة "شوي كيسن كايشا" مالكة السفينة.

الحريق الذي اندلع في ساعات متأخرة من الليل بشكل مفاجئ، أجبر العديد من أفراد الطاقم على القفز منها للنجاة بأرواحهم ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، من الجنسية الهندية حيث كان الطاقم مواطنين هنود.



خفر السواحل الهولندي

ومن جانبه، قالت المتحدثة باسم خفر السواحل الهولندي، إنه حتى الآن لا توجد أي معلومات مؤكدة بشأن نتيجة التحقيق في الحادث وكل ما خرج مجرد تكهنات فقط لكن المعلومات النهائية لم يتم كشفها بعد.

وتابعت المتحدثة باسم خفر السواحل الهولندي في تصريحات لمصراوي، أنّ خفر السواحل ليس هو الجهة المعنية بالتحقيق، لذا فلا توجد لديهم أية نتائج للتحقيقات أو سيرها، متابعة أنّهم أيضًا لا يملكون معلومات دقيقة بشأن العلامات التجارية الخاصة بالسيارات التي على متن السفينة سوى علامة مرسيدس والتي أعلنت بالفعل عن امتلاكها نحو 350 سيارة ضمن الحمولة.

وأشارت المتحدثة باسم خفر السواحل الهولندي، أنّهم يحاولون حاليا السيطرة على الحريق نظرًا لقوته، ويبذلون جهودًا كبيرة من أجل منع غرق السفينة والحمولة التي عليها، وحاليا يعملون على ذلك محاولة إنقاذ السفينة وما تبقى من الحمولة.

كارثة بيئية

فيما قالت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي، حسبما نقلت واشنطن بوست، إنها لا تستطيع استبعاد احتمال غرق السفينة المحترقة.

وأشارت ليمكي في بيان إلى أنّ " نقل السيارات عن طريق البحر يمكن أن يتحول إلى كارثة بيئية ذات أبعاد غير معروف". متابعة "إذا غرقت السفينة، فإن كميات كبيرة من الوقود وغيره من الملوثات الضارة بيئياً من حمولة سفينة الشحن، يمكن أن تلوث النظام البيئي الحساس لبحر الشمال على نطاق واسع، لذا فالحديقة الوطنية الفريدة من نوعها في بحر وادن في خطر شديد. ويجب منع ذلك بكل الموارد ".

حرائق مماثلة

لم يكن الحريق في بحر الشمال هو أول ما يندلع في سفينة شحن محملة بالسيارات، ففي وقت سابق من هذا الشهر، استغرق الأمر من رجال الإطفاء ما يقرب من أسبوع لإخماد حريق مماثل في سفينة نقل سيارات في نيوارك بولاية نيو جيرسي. حيث قُتل اثنان من رجال الإطفاء وأصيب خمسة آخرون أثناء عملية إخماد النيران.

وفي مارس 2022، غرقت أيضًا سفينة شحن كبيرة تحمل سيارات من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في وسط المحيط الأطلسي، بعد 13 يومًا من اندلاع حريق على متنها، حيث غرقت السفينة فيليسيتي إيس على بعد 400 كيلومتر (250 ميلا) قبالة جزر الأزور البرتغالية أثناء قطرها بعد أن أخمد فريق الإنقاذ الحريق.